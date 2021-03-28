روحاني: العلاقات مع الصين استراتيجية وينبغي تعزيزها في جميع المجالات/85 وفاة بكورونا

روحاني: العلاقات مع الصين استراتيجية وينبغي تعزيزها في جميع المجالات

وصف العلاقات مع الصين بانها استراتيجية ومهمة بالنسبة لايران مشيرا الى ارادة البلدين على صعيد التعاون طويل الامد مؤكدا ضرورة تنمية وتعزيز العلاقات في جميع المجالات لاسيما السياسية والاقتصادية.

واعتبر الرئيس روحاني لدى استقباله اليوم السبت وزير الخارجية الصيني "وانغ يي" العلاقات بين طهران وبكين بانها ممتازة مضيفا القول ان المواقف المشتركة للبلدين فيما يخص الموضوعات الدولية بانها خير دليل على هذه العلاقات الممتازة.

واشار الى الذكرى السنوية الخمسين للعلاقات الديبلوماسية بين البلدين وكذلك التعاون الثنائي والاقليمي والدولي مشددا على ضرورة الاسراع في تنفيذ وتفعيل الاتفاقيات الثنائية في مجال البنى التحتية والتنموية...

الخارجية الإيرانية: الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين إيران والصين دخلت مرحلة جديدة

أصدرت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم ‏السبت‏، بياناً بشأن التوقيع على وثيقة شاملة للتعاون الاستراتيجي مع الصين.

وقال الخارجية في هذا البيان: في عام 2016 أصدرت الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية بيانا استراتيجيا شاملا مشتركا للبلدين، واتفق الجانبان على إبرام خطة تعاون شامل.

وأضاف البيان: بعد المشاورات والمباحثات في 27 أبريل 2021 ، وقع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور محمد جواد ظريف وعضو مجلس الدولة وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي، في طهران على "خطة التعاون الشامل بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وجمهورية الصين الشعبية".

روحاني: اللقاح الايراني سيدخل السوق في نهاية الربيع

قال روحاني ان اللقاح الايراني سيدخل السوق في نهاية الربيع واكد ان الظروف ستكون أفضل.

وأعلن روحاني اليوم السبت، في اجتماع المقر الوطني لمكافحة كورونا أنه سيتم حقن اللقاح للفئات المستهدفة، وسيتم تمديده في أبريل ومايو.

وقال روحاني ان العام المنصرم اتسم بالعديد من المصاعب والتقلبات، بينما استمرت العقوبات في أقوى صورها واشكالها (حرب اقتصادية ثقيلة وانتشار جائحة كورونا).

واشار الى ان ان الشعب الايراني عاش ظروفا مناسبة خلال تلك الفترة بعد جهود كبيرة بذلها المواطنون والمسؤولون وكافة الأجهزة في البلاد بما فيها القوات المسلحة والشرطة والهلال الاحمر فضلا عن الكادر الصحي الذي بذل اقصى الجهود وقدم التضحيات من أجل مواجهة كورونا...

الصحة الايرانية: تسجيل 85 حالة وفاة جديدة بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في إيران

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي، سيما سادات لاري، عن ارتفاع اجمالي عدد الوفيات بكوفيد-19 في البلاد، لغاية ظهر اليوم (السبت) الى 62 الفا و308 شخصا، بعد تسجيل 85 حالة وفاة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية.

واعلنت لاري، عن تسجيل 8 آلاف و120 إصابة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، الى مليون و846 الفا و923 شخصا...

/انتهى/