الادارة الامريكية الحالية لم تتخذ أي خطوة عملية بشان رفع الحظر /تسجيل 96 حالة وفاة بكورونا

الرئيس روحاني: الادارة الامريكية الحالية لم تتخذ أي خطوة عملية بشان رفع الحظر وتمارس سياسة المماطلة

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن إلى الاتفاق النووي تتطلب إرادة أميركية والتزام واشنطن بتعهداتها الواردة في بنوده، وقال إن إدارة الرئيس جو بايدن تتكلم كثيرا لكنها لم تتخذ أي خطوة عملية وجدية بشأن رفع الحظر وتمارس سياسية المالعودةماطلة.

العميد كودرزي: الانظمة الكشف الذكية تساعد على تعزيز عمليات الرصد والمراقبة في الشريط الحدودي

اكد قائد قوات حرس الحدود الايراني"العميد علي كودرزي" على دور هذه القوة في اقامة امن مستديم داخل المناطق الحدودية للبلاد؛ مبينا ان تجهيز الشريط الحدودي بانظمة الكشف الذكية يساعد على تعزيز عمليات الرصد و المراقبة والاستشراف هناك.

في بيان للجيش الايراني: يوم الجمهورية الاسلامية ورقة ذهبية ولامعة في تاريخ ايران

اعتبر جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية، يوم الجمهورية الاسلامية 1 نيسان /ابريل ورقة ذهبية ولامعة في تاريخ البلاد الزاخر بالمفاخر.

حجة الاسلام شهرياري: لبنان رمز الحفاظ على الوحدة بين المذاهب والاديان السماوية في مواجهة العدو الصهيوني

أكد الأمين العام لمجمع التقريب بين المذاهب الاسلامية وعلماء لبنان على تعزيز دعائم الوحدة الاسلامية بين ابناء الطائفتين الشيعية والسنية.

السفير الايراني في الاتحاد الاوروبي: يحذر من احياء داعش و الجماعات التكفيرية في سوريا

ح‍‍ذر السفير الايراني في بلجيكا والاتحاد الاوروبي "غلام حسين دهقاني" من احياء داعش والجماعات الارهابية التكفيرية الاخرى في سوريا.

الصحة الايرانية: تسجيل 96 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، أنه بوفاة 96شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 62 الفا و665 شخصا.

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