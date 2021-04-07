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٠٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٣:٢٢ م

العراق.. انفجار جديد يستهدف رتلا للتحالف الدولي

العراق.. انفجار جديد يستهدف رتلا للتحالف الدولي

أفاد مصدر أمني، الأربعاء، بإستهداف رتل تابع للقوات الاميركية في محافظة بابل بالعراق.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر، لـوكالة موازين نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، على رتل تابع للقوات الاميركية على الطريق السريع ضمن حدود محافظة بابل".

وأضاف، أن "الإنفجار لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية".

/انتهى/

رمز الخبر 1913352

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