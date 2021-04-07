العراق.. انفجار جديد يستهدف رتلا للتحالف الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال المصدر، لـوكالة موازين نيوز، إن "عبوة ناسفة انفجرت اليوم، على رتل تابع للقوات الاميركية على الطريق السريع ضمن حدود محافظة بابل".

وأضاف، أن "الإنفجار لم يسفر عن خسائر بشرية أو مادية".

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