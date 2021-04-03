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٠٣‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٠:٣٢ ص

ايران تطالب بسحب استضافة ملحق أبطال آسيا من السعودية

ايران تطالب بسحب استضافة ملحق أبطال آسيا من السعودية

طالب الاتحاد الايراني لكرة القدم من الاتحاد الآسيوي رسميا بسحب استضافة مباراة ملحق دوري أبطال آسيا 2021 من السعودية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه احتج الاتحاد الايراني في خطاب للاسيوي الجمعة، على اقامة مباراة الملحق بين نادي " فولاد " الايراني مع العين الاماراتي في الرياض لداعي عدم الاستقرار الأمني في هذا البلد.

وكان الاتحاد الاسيوي قد منح السعودية، استضافة المجموعة الثالثة التي تشمل مباراة الملحق بين العين وفولاد، وستقام 10 ابريل/نيسان 2021.

واستند خطاب الاتحاد الايراني في حيثياته الى أن العاصمة السعودية الرياض تتعرض لهجمات صاروخية في الأونة الاخيرة وأن نادي فولاد يستشعر القلق من الوضع الامني الذي تشهده الرياض. /انتهى/

رمز الخبر 1913172

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