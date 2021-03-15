موقف نائب رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من فريق المنتخب الايراني  في آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان نائب رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي "عبد الخالق مسعود" قال أن تصريحات رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم تمنع فريق "استقلال" من اللعب في دوري أبطال آسيا بمدينة جدة السعودية، و الدلائل المطروحة كانت غير مقبولة.

وأصبح فريق "استقلال" في المجموعة الثالثة بدوري الأبطال مع الأهلي السعودي والدحيل القطري والشرطة العراقي.

وقال عبد الخالق لصحيفة الرياض السعودية "استضاف فريق السعودية دوري أبطال آسيا لأنها استوفت الشروط ومعايير الاتحاد الآسيوي وكانت قضيتهم أفضل عرض بين الأندية المتقدمة".

وقد إختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الأسبوع الماضي، السعودية لاستضافة المجموعات الأولى والثالثة والرابعة من دوري أبطال آسيا، ويجب أن يلعب الاستقلال وفولاذ (إذا تقدموا إلى دور المجموعات) في السعودية.

هذا وقد اتخذ قرارا قبل سنوات قليلة، یؤکد على ممثلي إيران والسعودية في دوري أبطال آسيا، التنافس في بلد ثالث، وهو ما یحدث في المواسم الماضية من دوري أبطال أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، في خطوة تتعارض مع سياساته السابقة، إقامة مباريات مرحلة المجموعات للموسم الجديد من دوري أبطال آسيا بين فريقين الإيرانيين في السعودية. وواجه هذا القرار برد فعل من المسؤولين الرياضيين الإيرانيين.

وفي هذا الصدد قال نائب وزير الرياضة والشباب "مهدي علي نجاد": ينبغي أن يكون لاتحاد الكرة التواصل اللازم مع الفيفا. إذا لم نتمكن من منع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن قراره، يجب أن يقبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سنذهب إلى المملكة العربية السعودية عندما یحضر ممثلوها إلى إيران ويُلغى القرار السابق بشأن غياب الممثلين السعوديين في بلادنا.

وأضاف: "يجب أن ننضم إلى الدول الأخرى حتى لا نرى مثل هذه القرارات أحادية الجانب".

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