الشرط الوحيد لوقف الإجراءات التعويضية الإيرانية هو الرفع الكامل للعقوبات/تسجيل 123 حالة وفاة بكورونا

الخارجية الإيرانية: الشرط الوحيد لوقف الإجراءات التعويضية الإيرانية هو الرفع الكامل للعقوبات

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن الشرط الوحيد لوقف الإجراءات التعويضية الإيرانية هو الرفع الكامل للعقوبات والتحقق منها.

العميد باكبور: الاستخبارات والقوات البرية لحرس الثورة ترصد كل التحركات على الحدود الإيرانية

قال قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية العميد محمد باكبور خلال زيارة الحدود الشمالية الغربية ان القوات المسلحة الايرانية مستعدة تماما للتصدي لأي تحرك ضد الحدود.

ظريف ينصح لودريان: فرنسا عليها اتخاذ موقف بنّاء في المحادثات المقبلة

نصح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نظيره الفرنسي جان ايف لودريان باتخاذ موقف بناء في المحادثات المقبلة حول الاتفاق النووي في فيينا.

قائد المنطقة البحرية الأولى للجيش: تعاون ايراني باكستاني في مجال احلال السلام والامن البحري

قال قائد المنطقة البحرية الأولى للجيش الاميرال"جعفر تذكر" إن مستوى العلاقات بين البحرية الإيرانية والبحرية الباكستانية جيد جدا وهما يتعاونان لإحلال السلام والأمن البحري.

جهانغيري: استمرار مشاريع الاقتصاد المقاوم/الاقتصاد الإيراني أحد أكبر 20 اقتصاد بالعالم

وصف النائب الأول لرئيس الجمهورية اسحاق جهانغيري، الاقتصاد الإيراني بأنه أحد أكبر 20 اقتصادا في العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي، واشار الى استمرار مشاريع الاقتصاد المقاوم رغم استمرار الحظر.

قاليباف: انطلقت الصناعة النووية من جديد في ظل أنشطة البرلمان الإيراني الحالي

اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني بان المجلس تمكن من تحقيق مطالب وارادة الشعب وعلى استعداد لاتخاذ خطوات اکبر.

روحاني: فيروس كورونا لم يضعف بل اصبح اسوأ وشهد تحورا /تفشي الفيروس بدأ في محافظتين

اعلن رئيس الجمهورية حسن روحاني بان الموجة الرابعة لفيروس كورونا قد بدات في محافظتين ومن المحتمل ان تتسع الى محافظات اخرى في البلاد في حال عدم التزام التوصيات الصحية.

وزارة الصحة: تسجيل 123 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، أنه بوفاة 123 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 62 الفا و999 شخصا.

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