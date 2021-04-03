فيروس كورونا لم يضعف بل اصبح اسوأ وشهد تحورا /تفشي الفيروس بدأ في محافظتين

وقال الرئيس روحاني في تصريحه اليوم السبت خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا: لقد راينا اليوم في الاحصائيات بان الموجة الرابعة لتفشي فيروس كورونا قد بدات في محافظتين وان لم يلتزم المواطنون بالتوصيات الصحية في بعض المحافظات الاخرى فانها ستدخل هذه الموجة ايضا.

واشار الى جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وقال: ان ايران شهدت حدثين غير مسبوقين هما جائحة كورونا والارهاب الاقتصادي والحرب الاقتصادية خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة غير مسبوقة خلال المائة عام الاخيرة.

وصرح بان كورونا والحرب الاقتصادية سببت الكثير من المصاعب للشعب الذي حقق سجلا مقبولا في هذه المواجهة في ظل التعاضد والتضحية واضاف: ان قدرتنا الوطنية قدرة مهمة جدا وباعثة على الفخر في جميع المراحل دوما وان من اولويات الحكومة التي بقيت 4 اشهر على انتهاء مهمتها مكافحة فيروس كورونا.

واوضح بان الحكومة ستتابع حتى نهاية فترة مهامها 4 قضايا وهي مكافحة فيروس كورونا وكسر الحظر وتحسين معيشة الشعب واكمال المشاريع الاقتصادية المهمة.

واشار الى ان فيروس كورونا لم يضعف بل اصبح اسوأ وشهد تحورا وقال: ان تركنا نمط الحياة الذي التزمناه في فترة كورونا سنواجه مشكلة. هنالك محافظات بدات فيها الموجة الرابعة لتفشي كورونا والخط البياني يتصاعد فيها بصورة خط مستقيم ومعنى ذلك ان الفيروس قد استقوى وينتشر سريعا.

واشار الى قرب حلول شهر رمضان المبارك وقال: لا مانع من اجراء المراسم الدينية في المناطق الزرقاء والصفراء الا انها ممنوعة في المناطق البرتقالية والحمراء ولكن فيما يتعلق بليالي القدر فهنالك متسع من الوقت وسيتم اتخاذ القرار بشانها. /انتهى/