معارضون يطالبون نتنياهو بتقديم استقالته

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن معارضون نظّموا تظاهرة وصفت نتنياهو بمجرم الوزراء، وطالبته بالاستقالة، بعد ثُبوت تهمة استخدامه للسلطة بشكل غير مشروع.

وقام الادعاء العام بادانة بنيامين نتنياهو، بتهم ارتكاب مخالفات فساد بينها الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، بدءا بعرض التهم والادعاءات الرئيسية ضده، والاستماع الى إفادات شهود الإثبات التي قد تمتد عدة أيام وحتى أسابيع.

ومع بدء محاكمة نتنياهو، نظم المستوطنون تظاهرة خارج المحكمة، وأمام منزل نتنياهو ومقر رئيس الكيان للمطالبة بعدم تكليفه لتشكيل حكومة جديدة، وبإقالته رافعين شعار نتنياهو فاسد ومجرم الوزراء./انتهى/