تل أبيب تثور على سياسات نتنياهو بالرغم من قيود كورونا

وتجمع المحتجون في تظاهرة نظمتها حركة "العلم الأسود" في تل ابيب وهم يحملون رايات سوداء ويرتدون كمامات ويحافظون على مسافة تباعد عن بعضهم البعض بمقدار مترين، تماشيا مع التعلميات الصحية المتعلقة بفيروس كورونا.

وجاءت المظاهرة تحت شعار "إنقاذ الديمقراطية"، حيث احتج المجتمعون على ما وصفوه بتآكل الديمقراطية الإسرائيلية تحت قيادة نتنياهو، في خضم تفشي وباء كورونا.

وقال أحد منظمي الفعالية : "نحن لا ندعم حكومة نتنياهو المتهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. لا يمكننا السماح للرجل المتهم بالفساد بتعيين محققين ومدعين عامين وقضاة في دولة إسرائيل".

ونتنياهو الذي ينفي ارتكاب أي جرم متهم في ثلاث قضايا فساد يخوض منذ فترة مفاوضات مع منافسه السياسي بيني غانتس، زعيم تحالف "أزرق أبيض" للتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة ائتلافية تنهي عاما من الجمود السياسي./انتهى/