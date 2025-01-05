المتظاهرون في إسرائيل يهاجمون نتنياهو ويطالبون بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى

أفادت وكالة مهر للأنباء أنه توجه المتظاهرون إلى العديد من النقاط الحيوية في المدن، مطالبين بإعادة جميع الأسرى وإنهاء الحرب الحالية.

وكانت نقطة الاحتجاج الرئيسية في "بوابة بيغين" بالقرب من قاعدة "هكيرياه" في تل أبيب، حيث نظمها "مركز عائلات الأسرى والمفقودين".

كما شهدت مناطق أخرى مثل تقاطع جوماع وعمّعاد ورأس بينا وتقاطع نحلل وغيرها مظاهرات متفرقة.

وفي القدس، هاجم المتظاهرون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، متهمين إياه بإحباط المفاوضات الخاصة بإعادة الأسرى بهدف الحفاظ على حكمه.

وأكد المتظاهرون أن نتنياهو يعمل فقط من أجل بقائه السياسي على حساب أرواح الأسرى، مشيرين إلى أن حكومته تقمع الاحتجاجات وتستغل المساعدات الإنسانية لصالح تنظيم حماس.

وفي سياق متصل، قالت عيناب، والدة الأسير ميتان تسنغاوكر، الأسير في قطاع غزة، إن الأسرة "تشاهد معاناة أبنائهم"، داعية إلى "إنهاء هذا الجحيم وإعادة جميع الأسرى".

وأضافت: "لا يمكننا تحمل الوضع أكثر من ذلك، يجب إنهاء الحرب وإعادة الجميع إلى بيوتهم."

في سياق آخر، انتقدت عائلة تسنغاوكر مواصلة المفاوضات التي يقودها البيت الأبيض مع الحكومة الإسرائيلية، معتبرين أن الصفقة المقترحة جزئية ولن تحل المشكلة بشكل نهائي.

وقالت الأسرة في بيان: "هذه صفقة جزئية ستؤدي إلى حكم الإعدام على أبنائنا والجنود الآخرين، بينما يعاني الأسرى الفلسطينيون من ظروف صعبة."

وأضافوا أن "نتنياهو يقوم بانتقاء الأسرى ويرفض إنهاء الحرب، وهو ما يعكس إصراره على الحفاظ على سلطته السياسية."