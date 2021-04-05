موسكو تحترم قرار طهران بعدم إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، قال إن موسكو تحترم قرار طهران عدم إجراء مفاوضات مباشرة مع واشنطن، ورفضها عرض رفع العقوبات على مراحل.

يذكر أن قناة "برس تي في" الإيرانية، أكدت نقلاً عن مصدر إيراني مطلع، أن طهران "لن تتفاوض مع واشنطن قبل رفع كامل العقوبات، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر".

وسيعقد جميع أطراف اتفاق إيران النووي مباحثات منفصلة، غداً الثلاثاء، من أجل "تفعيل الجهود الرامية إلى إنقاذ الصفقة المبرمة عام 2015"، وفق الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن الهدف من الاجتماع المقبل هو "وضع اللمسات الأخيرة بشكل سريع على (خطوات) رفع العقوبات والإجراءات النووية من أجل إلغاء منسّق لكافة العقوبات، ليتبع ذلك توقف إيران عن الإجراءات العلاجية".

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