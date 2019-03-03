وزير الخارجية التركي ينتقد العقوبات الأمريكية ضد إيران

جاء ذلک فی کلمة له، السبت، خلال مشارکة جاويش أوغلو فی فعالیة حملت عنوان "تأثیر السیاسة الخارجیة علی أهداف التصدیر"، فی غرفة تجارة وصناعة ولایة بورصة.

وأکد الوزیر التركي علی أهمیة العلاقات الاقتصادية بین الدول، مشیرا الى أن العقوبات الأمریکیة ضد إیران تترك تاثيرا على ترکیا، وأن أنقرة تعمل بشكل جاد من أجل دفع واشنطن للتخلی عن العقوبات.

وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبی تعمل علی بدائل مختلفة لکسر الحصار أو عدم التضرر من تبعاته، لافتا الى أن ترکیا تعمل علی عدم تأثر النشاطات التجاریة بشکل سلبی، حتی مع الدول التی تملک معها علاقات سیاسیة متردیة./انتهى/