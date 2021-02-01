أميركا مستعدة للعودة للاتفاق النووي.. وسنراجع علاقاتنا بالسعودية

وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" قال في مقابلة مع تلفزيون "إن.بي.سي"، اليوم الاثنين، ان بلاده مستعدة للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي "إذا قامت إيران بذلك". وأفادتوزير الخارجية الأميركي "أنتوني بلينكن" قال في مقابلة مع تلفزيون "إن.بي.سي"، اليوم الاثنين، ان بلاده مستعدة للعودة إلى الامتثال للاتفاق النووي "إذا قامت إيران بذلك".

وأعلن وزير الخارجية الجديد، في وقت سابق، أنه "إذا قررت طهران العودة للاتفاق فسنشكل فريقاً من الخبراء لدراسة الأمر"، لكن إيران تشترط رفع العقوبات بشكل كامل قبل عودة واشنطن إلى الاتفاق الذي انسحبت منه عام 2018.

من جهة أخرى، أشار بلينكن إلى أن الإدارة الجديدة "قد تدرس فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية"، واتخاذ "إجراءات ضد روسيا" أيضاً في إطار مراجعة الوزارة للسياسة الخارجية.

وبشأن العلاقات مع السعودية، أوضح بلينكن أن وزارة الخارجية تقوم بمراجعة العلاقات بين البلدين، مضيفاً أن مقتل الصحافي جمال خاشقجي "عمل شائن ضد صحافي مقيم بالولايات المتحدة".

المصدر: الميادين

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