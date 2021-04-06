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٠٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١١:١١ ص

سلمان العودة يصاب بوعكة صحية بعد تلقيه لقاح كورونا

سلمان العودة يصاب بوعكة صحية بعد تلقيه لقاح كورونا

قال عبد الله نجل الداعية السعودي المعتقل سلمان العودة، إن والده أصيب بوعكة صحية بعد تلقيه لقاح كورونا أمس.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه حمل عبد الله في تغريدة على حسابه في "تويتر" الحكومة السعودية المسؤولية الكاملة عن صحّة العودة والأذى النفسي والجسدي والعزل الانفرادي.

وفي وقت سابق قال عبد الله إن والده فقد نصف سمعه وبصره.

واعتُقل العودة ضمن حملة اعتقالات سياسية من طرف السلطات السعودية في 10 أيلول/سبتمبر 2017 بعد نشره تغريدة على حسابه بموقع تويتر "يدعو فيها الله للتأليف بين قلوب ولاة الأمور لما فيه خير الشعوب".

وكانت منظمة "داون" الحقوقية، قالت إنه "خلال الزيارات السابقة، ذكر سلمان العودة البالغ من العمر 63 عاما تعرضه لسوء المعاملة في سجن ذهبان وفي سجن الحائر الذي تم نقله إليه، بما في ذلك الحرمان من النوم، والحرمان الدوري من الأدوية، والاعتداء الجسدي، واحتجازه في حبس انفرادي لمدة ثلاث سنوات، منذ اعتقاله".

المصدر: عربي 21

رمز الخبر 1913287

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