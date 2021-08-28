طرق التغذية الصحيحة قبل وبعد لقاح كورونا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف: "يجب الانتباه إلى التوصيات الغذائية، ومنها أن الليلة التي تسبق اللقاح يفضل تناول الأطعمة الخفيفة مثل الحساء المغذي المحتوي على الدجاج أو مستخلصات اللحوم والخضروات الطازجة والملفوف بالاضافة الى شرب الماء بشكل كاف وتجنب العمل على الأجهزة الالكترونية قبل النوم، كما أن تناول وجبة الفطور قبل اللقاح لمنع نقص السكر في الدم".

وقال: "إذا لم يكن اللقاح مخصصًا للأشخاص الذين يعانون من آثار جانبية، فمن الأفضل شرب الكثير من الماء وتناول أطعمة أوميغا 3 مثل الجوز أو السمك أو مكملات أوميغا 3".

وأشار الى تناول من النباتات ذات الخصائص المضادة للالتهابات لتقوية جهاز المناعة قائلا: ان تناول النباتات الطبية مثل الزنجبيل والنعناع والكركم والثوم والبصل والقرفة بالاضافة الى المكسرات وزيت السمسم وزيت الزيتون فعالة جدا في تقوية جهاز المناعة.

وقال: "إن تناول الفاكهة والخضروات مناسب لجهاز المناعة لما لها من فوائد لمضادات الأكسدة والمعادن، وكذلك تناول كميات كافية من البروتينات مثل البقوليات والبيض التي تحتوي على الزنك والسيلينيوم".

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