محمد آل خاجه يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس الاحتلال

وأفادت وکالة مهر للأنباء نقلا عن وام أن في مراسم استقبال رسمية للسفير الإماراتي، وعزف السلام الوطني لدولة الإمارات قال رؤوفين ريفلين، في كلمته عقب مراسم التسليم "إنها لحظة خاصة مميزة بالنسبة لي."

وقال آل خاجة: "من دواعي سروري أن أتحدث إليكم وأشكركم جميعاً على وجودنا معكم. كما يسعدني أن أنقل لكم تحيات صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتمنياتهم لكم ولشعبكم المزيد من التقدم والازدهار والرخاء. كما اسمحوا لي أن أعبر عن سعادتنا الغامرة بوجودنا على هذه الأرض".

وأضاف أن الإمارات وإسرائيل تحملان قواسم مشتركة ولديهما رؤية مستقبلية واحدة، تحمل قيم التسامح والتعاون الآن أكثر من أي وقت مضى. ولا شك أن الاتفاق الإبراهيمي التاريخي للسلام الذي وقّع في البيت الأبيض في سبتمبر 2020 يفتح صفحة جديدة من العلاقات بين الدولتين، ويعمل على تضافر الجهود لتعزيز الاستقرار والأمن في منطقتنا.

وكان آل خاجة، وصل إلى تل أبيب الإثنين، والتقى غابي أشكنازي، وزير خارجية المحتل.

والمخزي أن الدول العربیة تهرول الی التطبیع واحدة تلو الاخری وبذریعة السلام وباسم السلام یقیمون العلاقات مع اول من قام بهدم السلام في المنطقة ویقتل ابناء فلسطین بوصلة الانسانیة والاسلام وهولاء یهرولون للتطبیع ویعتبرون الاتفاق المسماه بالابراهیمي اتفاقا مودیا للسلام.

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