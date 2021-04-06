الوضع المعاشي للمواطنين كان ومازال يمثل الاولوية الاساسية للحكومة الإيرانية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اضاف روحاني خلال جلسة اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة اليوم الثلاثاء، أن النظام المصرفي الجديد سيساهم في انعاش السوق وزيادة الانتاج ويعزز منظومة الدولة الالكترونية في البلاد.

من جهة ثانية أكد روحاني ان الوضع المعاشي للمواطنين كان ومازال يمثل الاولوية الاساسية لحكومته ، مشيرا الى ان الحكومة اتخذت اجراءات عديدة خلال العام المنصرم لدعم الطبقات الفقيرة والمتضررة بتداعيات مرض كورونا ، كما حافظت على ايجابية النمو الاقتصادي رغم الضغوط المضاعفة للحظر وكورونا.

واكد الرئيس روحاني ان الحكومة وعلى اعتاب شهر رمضان المبارك ستوزع الرزم المعيشية على المتضررين والفقراء ، وستستمر في تقديم هذه الرزم لمساعدة المواطنين في مواجهة التغيرات الاقتصادية.

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