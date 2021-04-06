انتهاء الجولة الأولى من مفاوضات اجتماع اللجنة المشتركة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه انتهت الجولة الأولى من الاجتماع الثامن عشر للجنة المشتركة للاتفاق النووي، التي عُقدت في فندق غراند في فيينا.

وتم عقد اجتماعين للخبراء بين أعضاء اللجنة المشتركة لمجلس الأمن الدولي لإجراء مشاورات فنية في مجال رفع العقوبات النووية، ومن المقرر أن تناقش اجتماعات الخبراء الجوانب الفنية وتفاصيل القضايا المتعلقة برفع العقوبات والقضايا النووية، وتقديم تقرير بنتائج مناقشاتها إلى اللجنة.

وأكد رئيس الوفد الايراني السيد عباس عراقجي، في اجتماع اللجنة أن رفع العقوبات الأمريكية هي الخطوة الأولى والأكثر ضرورة لإحياء مجلس الأمن الدولي، وأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستعدة الى الالتزام الكامل بالاتفاق النووي حال قامت امريكا برفع العقوبات بشكل كامل.

/انتهى/