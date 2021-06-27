قمة ثلاثية تجمع العراق ومصر والأردن في بغداد

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه بعد تأجيل القمة المرتقبة مرتين، بسبب ظروف طارئة، قالت صحيفة الصباح العراقية، إن السفير العراقي في القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، أحمد نايف الدليمي، وصل بغداد للمشاركة في استقبال الوفدين الرسميين المصري والأردني.

من جانبه، اعتبر النائب العراقي يونادم كنا، استضافة العراق القمة الثلاثية، التي تضمه والأردن ومصر، دعمًا عربيًا جديدًا له، مؤكدًا أنه رغم عدم إعلان جدول الأعمال حتى الآن، فإن المطروح سابقًا سيتكرر ويتم تأكيده من المصالح المشتركة، والتبادل التجاري وأمن الحدود والربط الكهربائي وغيرها.

من جانبها، أكدت جامعة الدول العربية، أن "القمة الثلاثية" التي ستعقد اليوم الأحد في بغداد تعبر عن إرادة خالصة للدول الثلاث العراق ومصر والأردن.

وقال الأمين العام المساعد ل‍جامعة الدول العربية حسام زكي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، السبت، إن "هذه القمة ستعمق وترسخ العلاقة بين الدول الثلاث (العراق - مصر - الأردن)"، مبينا أن "جامعة الدول العربية تنظر بإيجابية للتعاون الثلاثي بين الدول الثلاث".

وأضاف، أن "القمة الثلاثية التي ستعقد في بغداد (يوم الاحد)، ستعلي من مصلحة الشعوب العربية وكيفية تحقيق القدر الاكبر من الانسجام والتوافق والتنسيق في المصالح الاقتصادية والسياسية العربية".

وأشار إلى أن "النموذج العربي الجماعي أمر جيد يحظى بتشجيع جامعة الدول العربية وتنظر له بإيجابية وسيصب بمصلحة الجامعة العربية".

وفي السياق، اتخذت السلطات العراقية، إجراءات أمنية في الطرق المحيطة بحركة مواكب القادة، عبر طريق مطار بغداد الدولي، أو في الأماكن التي ستشهد الاجتماعات.

القمة التي تُعقد في بغداد، استكمالاً للقمتين السابقتين في مصر والأردن، تأتي لتفعيل الاتفاقيات، التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية، وسط توقعات بأن يتصدَّر مشروع "الشام الجديد" بين مصر والأردن والعراق، القمة الثلاثية، بما يشمله من تعاون في مجالات اقتصادية واستثمارية بين الدول الثلاث.

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