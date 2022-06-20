شرم الشيخ تستضيف لقاء ثلاثيا لحكام مصر والأردن والبحرين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد القادة الثلاثة خلال اللقاء على "اعتزازهم بالعلاقات الأخوية الراسخة والمتميزة التي تجمع الأردن ومصر والبحرين، مؤكدين حرصهم على إدامة التنسيق إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك"، بحسب ما ذكرت وكالة "المملكة" الأردنية.

وأشار القادة إلى ضرورة توسيع التعاون بين البلدان الثلاثة في مختلف المجالات، بما يحقق تطلعات شعوبهم، ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وتطرق اللقاء إلى آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، إذ تم التأكيد على قيام دولة فلسطينية على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، بحسب الوكالة.

وأضافت الوكالة: "كما تناول اللقاء، الذي يأتي في إطار تنسيق المواقف والتشاور الدائم، الأزمات التي تمر بها المنطقة، ورحب القادة بالقمة المرتقبة التي تستضيفها السعودية في شهر تموز/يوليو، بين قادة الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج الفارسي، والأردن ومصر والعراق والولايات المتحدة الأمريكية".

فيما يربط مراقبون الاجتماع الثلاثي بزيارة بايدن للمنطقة حيث سيزور تل ابيب والرياض، في ما يبدو أنه تحضير لتطبيع او بداية تطبيع علني بين السعودية والكيان الاسرائيلي، كذلك كشفت رويترز يوم امس ان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيبدأ جولة إلى مصر والأردن وتركيا.

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