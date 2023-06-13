السيسي يؤكد دعم مصر للعراق

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد السيسي خلال استقباله رئيس الوزارء العراقي، محمد شياع السوداني، على حرص بلاده على تعزيز وتنويع أطر التعاون الثنائي المتبادل في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية، سواء على المستوى الثنائي أو من خلال آلية التعاون الثلاثي مع الأردن.

وكشفت وزارة التجارة العراقية، عن إنجاز 10 اتفاقيات بين القاهرة وبغداد، على أن يتم التوقيع عليها من قبل رئيسي وزراء البلدين خلال زيارة السوداني.

وبحسب وزارة التجارة العراقية، تشمل هذه الاتفاقيات مجالات الرياضة والشباب، والإسكان، والإعمار، والعمل، والشؤون الاجتماعية.

ويُشار إلى أنه يُجري رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زيارة إلى مصر، للمرة الثانية خلال نحو 100 يوم.

ويترأس السوداني وفدا موسعا يضم 12 وزيراً من مختلف الوزارات الخدمية والأمنية، إضافة إلى عدد من رجال الأعمال العراقيين للقاء نظرائهم من المصريين.

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