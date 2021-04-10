فريق فولاد الايراني يواجه فريق العين الاماراتي في الرياض

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه يتأهل الفائز من هذه المقابلة ليلعب في دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً السد القطري والنصر السعودي والوحدات الأردني.

ويأمل العين في تسجيل الحضور رقم 16 في دور المجموعات، علماً بأنه كان فاز بلقب النسخة الأولى 2002-2003 وبلغ النهائي مرتين عامي 2005 و2016.

ولم يسبق للعين أن خسر في الدور التمهيدي للبطولة، حيث فاز على سريويجايا الإندونيسي عام 2011 والمالكية البحريني عام 2018 وبونيودكور الأوزبكي العام الماضي.

كما لم يسبق للعين الغياب عن دور المجموعات سوى ثلاث مرات في نسخ أعوام 2008 و2009 و2012، وهو رقم يتساوى فيه مع الهلال السعودي كأكثر الأندية حضوراً بمنطقة غرب آسيا.

ويعاني العين في الدوري المحلي خلال الموسمين الأخيرين، حيث حصل على المركز الثالث في موسم 2018-2019، وهو يحتل حالياً المركز السادس. وقد خسر 3 مباريات وتعادل مرة واحدة في آخر 6 مباريات.

ويعتمد الفريق في الهجوم على التوغولي كودجو لابا أبرز هدافيه هذا الموسم، والذي سجل الموسم 18 هدفا قبل توقف البطولة.

كما يبرز في صفوف العين أيضاً المدافع الياباني تسوكاسا شيوتاني القادر أيضاً على القيام بدور محوري في خط الوسط.

في المقابل كان فولاد حصل على المركز الثالث في الدوري الإيراني موسم 2019-2020، وهو يحتل حالياً المركز الرابع في البطولة بفارق 12 نقطة خلف بيرسبوليس المتصدر مع بقاء 12 جولة من عمر البطولة.

وتوج الفريق بلقب الدوري الإيراني للمرة الأولى في تاريخه موسم 2004-2005، وعاد ليتوج بلقب البطولة للمرة الثانية في موسم 2013-2014.

ويعاني فولاد بقيادة المدرب جواد نيكونام هذا الموسم من تباين النتائج، حيث فاز مرتين مقابل 3 تعادلات وخسارة واحدة في آخر 6 مباريات.

وشارك الفريق في دوري أبطال آسيا عام 2006 حيث أخفق في تجاوز دور المجموعات بعدما حصل على المركز الرابع في المجموعة، ثم عاد للبطولة بعد ثماني سنوات ونجح في تصدر مجموعته ليتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يخسر أمام السد القطري بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه. وشارك بعد ذلك في نسخة عام 2015 حيث خرج من الدور الأول بحصوله على المركز الثالث في مجموعته.

ويبرز في صفوف الفريق حارس المرمى محسن فوروزان الذي انضم إليه العام الماضي قادماً من تراكتور، والذي حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات هذا الموسم وتلقت شباكه 11 هدفا فقط.

ويضم فولاد أيضاً صانع الألعاب الجنوب أفريقيا اياندا باتوسي، الذي سبق له اللعب في الإمارات مع بني ياس.

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