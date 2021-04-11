مدرب فولاد الايراني: التركيز والتصميم سبب الفوز الكبير على العين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه سجل صالح حرداني (41) ولوسيانو تشيمبا (49 و87) واياندا باتوسي (56) أهداف الفوز لصالح فولاد.

وتأهل فولاد ليلعب في دور المجموعات ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أيضاً السد القطري والنصر السعودي والوحدات الأردني.

وقال المدرب: العين عمل بقوة مثلنا، ولكن اليوم كان يومنا، منذ المباراة الأخيرة التي لعبناها في الدوري المحلي وحتى اليوم، كنا نفكر فقط في العين، وكنا نستعد لهذه المباراة.

وأضاف: العين فريق رائع وقد فازوا من قبل بلقب هذه البطولة، ولكننا أتينا إلى هنا بثقة كبيرة ولم نمنحهم الفرصة لصنع الفرص.

وأوضح: سنحت لنا بعض الفرص الجيدة في الشوط الأول ونجحنا في التسجيل بوقت جيد قبل نهاية الشوط.. في الشوط الثاني سجلنا الهدف الثاني بوقت مبكر، ثم سيطرنا على الوقت المتبقي من المباراة.

وأردف بالقول: نحن ندرك أن أمامنا مباريات صعبة في دور المجموعات، ولكننا سنحاول أفضل ما بوسعنا.

في المقابل قال بيدرو إيمانويل مدرب العين: أنا أتحمل جزءاً من مسؤولية هذه الخسارة وخروجنا المبكر من البطولة، ليس لدي الكثير لأقوله بعد هذه الخسارة الكبيرة، حيث أن الفريق المقابل كان أفضل منا وكان أكثر تصميماً على الفوز.

وتابع: فولاد كان أقوى وأفضل منا، وقد استغلوا الفرص التي سنحت لهم، في حين أننا تلقينا أهدافاً سهلة، ولم يكن لدينا ردة الفعل بعد الهدف الأول، بل إن اللاعبين فقدوا تركيزهم وتلقينا ثلاثة أهداف أخرى.

وكان فولاد حصل على المركز الثالث في الدوري الإيراني موسم 2019-2020، وهو يحتل حالياً المركز الرابع في البطولة بفارق 12 نقطة خلف بيرسبوليس المتصدر مع بقاء 12 جولة من عمر البطولة.

وتوج الفريق بلقب الدوري الإيراني للمرة الأولى في تاريخه موسم 2004-2005، وعاد ليتوج بلقب البطولة للمرة الثانية في موسم 2013-2014.

وشارك الفريق في دوري أبطال آسيا عام 2006 حيث أخفق في تجاوز دور المجموعات بعدما حصل على المركز الرابع في المجموعة، ثم عاد للبطولة بعد ثماني سنوات ونجح في تصدر مجموعته ليتأهل إلى دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخه قبل أن يخسر أمام السد القطري بفارق الأهداف المسجلة خارج ملعبه. وشارك بعد ذلك في نسخة عام 2015 حيث خرج من الدور الأول بحصوله على المركز الثالث في مجموعته.

المصدر: AFC