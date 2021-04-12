بيرسبوليس يطمح لنهائي ثالث في دوري أبطال آسيا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن نادي بيرسبوليس الإيراني، خسر نهائي دوري أبطال آسيا مرتين في 3 سنوات، وبعد مرور 4 أشهر على خسارة نهائي الموسم الماضي يتطلع الفريق لبداية موفقة غدا الأربعاء لمشوار جديد نحو الجائزة الكبرى في القارة.

ويعود فريق المدرب يحيى غول محمدي للمسابقة القارية، بعد الهزيمة أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، في نهائي 2020، وبعد عامين من خسارة النهائي أمام كاشيما أنتلرز الياباني.

ويخوض الفريق القادم من طهران بداية صعبة في المجموعة الخامسة أمام الوحدة الإماراتي، بقيادة المدرب هينك تن كات في مارغاو بالهند.

والمدينة الهندية هي واحدة من 4 أماكن تستضيف مباريات 5 مجموعات بمنطقة الغرب، إذ تقام المنافسات في بيئة معزولة للوقاية من فيروس كوفيد-19.

وتستضيف الرياض مجموعتين بينما تستقبل كل من جدة بالسعودية أيضا والشارقة الإماراتية مجموعة واحدة بالمسابقة، التي توسعت لتضم 40 فريقا بدلا من 32.

وانقسمت الأندية إلى 10 مجموعات، منها 5 في الشرق و5 في الغرب، وستبدأ مباريات منطقة الشرق في يونيو/حزيران.

ويتأهل متصدرو المجموعات فقط إلى دور 16 برفقة أفضل 6 فرق تحتل المركز الثاني بواقع 3 من الشرق و3 من الغرب.

وينافس بيرسبوليس في المجموعة الخامسة مع غوا صاحب الضيافة والريان القطري، وسيكون الفريق الإيراني مرشحا للتأهل للدور المقبل.

ويبقى الهلال السعودي الفريق الوحيد من غرب آسيا الذي توج باللقب في آخر 9 سنوات ويعود للمسابقة بعد استبعاده العام الماضي خلال مرحلة المجموعات، بسبب تعدد الإصابات بكوفيد-19 داخل تشكيلته.

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