ايران تستحوذ على التشكيلة المثالية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم 2021

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قد شهدت الاسابيع الاخيرة منافسة مثيرة بين النجوم للحصول على اصوات قراء الموقع، من اجل تحديد خيار الجمهور لابرز اللاعبين برأيهم.

وتضمّنت التشكيلة 3 لاعبين ايرانيين وهم :

** حارس المرمى:

- لاعب نادي تراكتور الایراني، محمد رضا اخباري شاد.

- 6 مباريات، 3 أهداف في مرماه.

- حافظ على نظافة شباكه في 5 مباريات (المركز الاول بين حراس المرمى).

- نسبة التصدي 80%.

وشكل محمد رضا اخباري شاد حارس مرمى نادي تراكتور الايراني حائطاً بشرياً امام الفرق المقابلة، حيث حافظ على نظافة شباكه في خمس مباريات خلال دور المجموعات.

ولم تتلق شباك اخباري شاد سوى ثلاثة اهداف جاءت في مباراة الجولة الاولى، وقد نجح في التصدي لنسبة 80% من المحاولات على مرماه، ونال في التصويت اكثر من 40 ألف صوت.

** قلب الدفاع:

- لاعب نادي تراكتور الايراني، هادي محمدي.

- المحافظة على نظافة شباك الفريق 5 مرات (المركز الاول بين المدافعين).

- التفوق في 38 مواجهة فردية (المركز الثاني بين المدافعين).

- قطع الكرة 17 مرة.

وبرز هادي محمدي من خلال الصلابة الدفاعية، حيث ساعد فريقه تراكتور في الخروج بشباك نظيفة في خمس مباريات.

والأفضل بحسب الإحصائيات: تياغو باغنوسات (سيريزو أوساكا)

** خط الوسط

- لاعب نادي بيرسبوليس الايراني، مهدي ترابي.

وتميز مهدي ترابي لاعب بيرسبوليس من خلال دوره الكبير في بناء الهجومي وصنع الأهداف للفريق، حيث كان صاحب الرقم الاعلى في صناعة الاهداف.

والافضل بحسب الاحصائيات: كينتو تاتشبانادا (كاوازاكي فرونتال)

- لاعب بيرسبوليس الايراني، شهريار مغانلو.

- سجل 4 أهداف.

- التفوق في 32 مواجهة فردية، من بينها 15 بالكرات العالية.

- نسبة استغلال الفرص 29%.

واعتاد نادي بيرسبوليس على تقديم نجوم جدد في كل مشاركة، وهذا العام تألق شهريار مغانلو الذي سجل 4 أهداف، ولكنه اللاعب انتقل خلال فترة الانتقالات الصيفية من بيرسبوليس إلى سباهان.

والأفضل بحسب الإحصائيات (كاوازاكي فرونتال)

** المدرب:

- لاعب بيرسبوليس الايراني، يحيى غول محمدي.

- نسبة الفوز في المباريات 83%.

- تسجيل معدل 2.3 هدف في المباراة.

- تلقي معدل 0.8 هدف في المباراة.

واختار قراء الموقع الالكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، مدرب بيرسبوليس، يحيى غول محمدي، ليكون على رأس التشكيلة المثالية، وذلك بعد حصوله على نسبة 61% من أصوات المشاركين./انتهى/