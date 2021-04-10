الشهيد صياد شيرازي كان قائد ثوري ومدير جهادي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه كتب جيش الجمهورية الإسلامية في بيان بمناسبة ذكرى الشهيد صياد شيرازي؛ بلا شك دراسة تفصيلية لحياة هذا القائد الشجاع، خاصة خلال تواجده الفعال في عمليات الدفاع المقدس وتواجده في العراق ومناطق الحروب المختلفة وجهوده في سنوات ما بعد الدفاع المقدس في تحقيق الأهداف المهمة لنشرثقافة المقاومة والاستقرار ومحاربة الغطرسة، يمكن ان يكون نموذجاً للشباب وخاصة الضباط والقادة الشباب للغاية ويمهد الطريق للعديد من القرارات الرئيسية في مجال الدفاع .

نص البيان كما يلي:

بسم الله الرحمن الرحيم

في الذكرى الثانية والعشرون لاستشهاد القائد الشجاع والثوري لجيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية اللواء "علي صياد شيرازي" الذي قضى جزءًا مهمًا من خدمته في النضال والجهاد والدفاع عن إيران الإسلامية، وبهذه الطريقة حصل على ثمن تضحيته ونال لمقام الشهادة في سبيل الله.

اسم الشهيد اللواء صیاد شيرازي كان مشهور ومحترم ليس فقط في الجيش ولكن أيضا في القوات المسلحة، هذا الشهيد الرفيع المستوى حقق انتصارات عديدة في ساحات القتال بجهوده وقيادته الجبارة.

مما لا شك فيه دراسة تفصيلية لحياة هذا القائد الشجاع خاصة خلال تواجده الفعال في عمليات الدفاع المقدس وتواجده في مناطق الحروب المختلفة وجهوده في سنوات ما بعد الدفاع المقدس في تحقيق أهداف مهمة في نشر الثقافة المقاومة والاستقرار والقتال الغطرسة يمكن أن يكون نموذجا للشباب وخاصة الضباط والقادة الشباب، ويمهد الطريق للعديد من القرارات الكبرى في مجال الدفاع والعمليات.

يعلن جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية تكريمه للشهداء وخاصتا شهداء الجيش الايراني و يحترم مقامهم و يامل اين يتواصل طريق هؤلاء الشهداء.

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