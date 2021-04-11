لقد انتصر الشهيد صياد شيرازي في الجهاد مع نفسه والحرب ضدّ الأعداء

وكالة مهر للأنباء، قائد الثورة الإسلامية آية الله العظمى السيد علي الخامنئي: لم أجد للحقّ والإنصاف سوى الخير في هذا الرّجل. لقد كانت الإنجازات العظيمة تبرز منه في سوح الجهاد؛ بعضها يعلمها النّاس، وهم يجهلون بعضها الآخر، وقد نسوا بعضها أيضاً؛ لكنّني كنت طوال الأعوام الطويلة ملتفتاً إلى الإنجازات الكُبرى لهذا الشهيد العزيز، وأنا أعلم فعلاً أيّ إنجازات عظيمة قام بها؛ إن كان في ساحة الحرب أو خارجها. ما يهمّ، هو أن ينتصر أحدهم في الجهاد مع نفسه أيضاً، إضافة إلى انتصاره في حربه ضدّ الأعداء. هكذا كان هو؛ لم يكن يريد لنفسه أيّ شيء.

9/5/1999

/انتهى/