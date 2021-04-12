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١٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٩:٣٨ ص

الجيش الأفغاني: مقتل 22 من طالبان خلال عمليات بمختلف الأقاليم

الجيش الأفغاني: مقتل 22 من طالبان خلال عمليات بمختلف الأقاليم

داهمت قوات ​الدفاع والأمن​ الوطنية الأفغانية مواقع وتجمعات ​طالبان​ في منطقة قيسة بإقليم فارياب والأجزاء الوسطى من إقليم سار إي بول وإقليم بلخ ومنطقة مانجيك في إقليم جوزجان، وتمكنت من قتل 22 من أعضاء طالبان وإصابة 11 آخرين من العناصر التابعة للحركة.

وأفادت وکالة مهر للأنباء أن "فيلق شاهين 209" التابع للجيش الأفغاني، اعلنت أن "قوات ​الدفاع والأمن​ الوطنية الأفغانية داهمت مواقع وتجمعات ​طالبان​ في منطقة قيسة بإقليم فارياب والأجزاء الوسطى من إقليم سار إي بول وإقليم بلخ ومنطقة مانجيك في إقليم جوزجان، وتمكنت من قتل 22 من أعضاء طالبان وإصابة 11 آخرين من العناصر التابعة للحركة خلال هذه العمليات".

وأضاف الفيلق في بيان أنه "تم تدمير عدة بؤر تابعة لطالبان، علاوة على ذلك تمكنت قوات الدفاع البرية من اكتشاف عبوتين ناسفتين وأبطلت مفعولهما في منطقة بول إى ناو في محافظة جوزجان".

/انتهی/

رمز الخبر 1913473
https://ar.mehrnews.com/news/1913473/

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