موقع باكستاني: اسرائیل‌ هي التهدید الحقیقي للعالمين العربي والاسلامي

وصف موقع "اکسبرس تریبیون" الباكستاني، اسرائیل" بـ"مثابة التهدید الحقيقي الرئيسي الذي يواجهه العالمان العربي والاسلامي"، مشيراً إلى أن "​اميركا​ قامت بتنظيم مؤتمر ​وارسو​ في الاسبوع الماضي تحت شعار السلام والامن في ​الشرق الاوسط​ بهدف فرض العزلة على ​ايران​ بدلا من التركيز على التهديد الحقيقي للسلام والأمن في المنطقة الذي يتمثل في ​اسرائيل​".

ولفت إلى أنه "بالتزامن مع هذا المؤتمر عقد قادة ايران و​تركيا​ و​روسيا​ اجتماعاً في سوتشي لمواجهة الضغوط الاميركية التخريبية في المجال الاقتصادي والحظر على ايران، وفي هذا السياق قال روحاني حول مؤتمر سوتشي: إننا شاهدنا ماذا يحصل في وارسو حيث لاجدوى منه" واصفاً اسرائيل بـ"التهديد الحقيقي الذي يواجهه العالمان العربي والاسلامي وليس ايران وإن اسرائيل هي التي احتلت ​هضبة الجولان​ و​القدس​ و​الضفة الغربية​ وغزة فيما لم تمارس ايران أي عمل عدائي".

ونوه الى أن "اسرائيل رفضت الانصياع لقرارات ​مجلس الامن​ و​الامم المتحدة​ لاسيما 242 و 338 القائمة على الانسحاب من الاراضي المحتلة"، متساءلاً "لماذا لاتركز بعض البلدان في المنطقة كمصر و​الاردن​ جهودها على تحرير الاراضي العربية من احتلال اسرائيل بدلا من اتخاذ خطوات في مواجهة ايران؟".

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