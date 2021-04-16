حملة "اقرأ القرآن" لشهداء فلسطين

وافادت وكالة مهر للأنباء انه يدعوكم موقع سماحة قائد الثورة الاسلامية الامام الخامنئي للمشاركة في هذه الحملة عبر إهداء آيات قرآنية للشهداء الذين قضوا على درب فلسطين، والتفاعل مع هاشتاغ #لنتلو_القرآن_لشهداء_فلسطين.

وجدير بالذكر أنّ الموقع سيقترح يومياً حتى نهاية الشهر اسماً من أقطار العالمين الإسلامي والعربي.

وندعوكم لاقتراح أسماء أخرى للشهداء من بلدانهم، ممّن استشهدوا على طريق فلسطین.

شاركوا في حملة "اقرأ"، بالصور ومقاطع فيديو و... تهدون فيها آيات من القرآن عن روح واحد من الشهداء الذين قضوا في فلسطين أو على طريقها.

سنستمر معكم طوال شهر رمضان المبارك. ‌

/انتهی/