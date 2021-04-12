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١٢‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١:٥٤ م

رئيس البرلمان الايراني يستقبل رئيس وزراء كوريا الجنوبية

رئيس البرلمان الايراني يستقبل رئيس وزراء كوريا الجنوبية

استقبل رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف اليوم الاثنين رئيس وزراء كوريا الجنوبية تشونغ سي كيون، الذي وصل أمس الى طهران في زيارة رسمية للجمهورية الاسلامية الايرانية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه كان رئيس وزراء كوريا الجنوبية قد اجرى أمس الاحد جولة محادثات مع النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري الذي أعتبر ان امتثال كوريا الجنوبية للحظر الاميركي غير القانوني خلال السنوات الثلاث الماضية ، كان السبب في جمود العلاقات بين طهران وسيول.

بدوره اعتبر كيون ان العلاقات الودية بين كوريا وإيران استمرت بشكل متواصل خلال نصف القرن الماضي ، حتى في مختلف المواقف الحرجة ، لكنها الآن تواجه تحديًا، أردت أن أقول إن زيارتي لطهران هي رغبة قوية من كوريا الجنوبية لتطوير النظرة المستقبلية المتبادلة.

/انتهى/

رمز الخبر 1913491
https://ar.mehrnews.com/news/1913491/

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