لاريجاني يدعو سيول للافراج سريعا عن الارصدة المالية الایرانیة

وأفادت وکالة مهر للأنباء أنه جاء ذلك خلال استقبال لاريجاني رئيس وزراء كوريا الجنوبية "جونغ سيه كيون" في طهران اليوم الاثنين، مؤكدا على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

وحول الارصدة المالية الايرانية المجمدة في كوريا الجنوبية قال: ان ارصدتنا المالية كانت امانة لدى بنوككم ويتوجب على حكومتكم ان تكون امينة في هذا الموضوع.

وخاطب لاريجاني، رئيس وزراء كوريا الجنوبية قائلا: فليتم الافراج سريعا عن ارصدتنا بغية الا يترك هذا الامر تاثيرا سيئا على العلاقات بين البلدين لا سمح الله.

من جانبه اعرب رئيس وزراء كوريا الجنوبية خلال اللقاء عن سروره للقاء مع لاريجاني، ووعد بالعثور سريعا من قبل الحكومة الكورية على سبيل للافراج عن الارصدة المالية الايرانية المجمدة.

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