البيان الختامي للحوار الفلسطيني يؤكد على وحدة الأراضي الفلسطينية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القاهرة شدد على التصدي لأي إجراءات قد تعيق إجراء الانتخابات خاصة في القدس، وحركة "حماس" تؤكد أن خيارها المفضل في الانتخابات هي قائمة وطنية موحدة تضم أوسع طيف فلسطيني. وأكد البيان الختامي للحوار الفلسطيني في القاهرة على وحدة الأراضي الفلسطينية قانونياً وسياسياً.

وشدد البيان على التصدي لأي إجراءات قد تعيق إجراء الانتخابات، وخصوصاً في القدس، لافتاً إلى استكمال تشكيل القيادة الموحدة للمقاومة الشعبية الفلسطينية وتفعيلها.

ووقعت الفصائل المشاركة في الإنتخابات الفلسطينية على ميثاق شرف أكدوا خلاله حرصهم على سير العملية الإنتخابية بكافة مراحلها بشفافية ونزاهة، وأن يسودها التنافس الشريف، بحسب ما أكد البيان.

وقدّمت رئاسة المجلس الوطني الفلسطيني تقريراً تفصيلياً حول رؤيتها لوضعية المجلس والمنظمة، حيث ناقش المجتمعون آليات تشكيل المجلس الوطني الجديد وعدد أعضاءه في إطار تعزيز وتفعيل دور منظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعى والوحيد للشعب الفلسطيني.

/انتهى/