سنردّ على تخريب منشأة نطنز النووية/تسجيل 291حالة وفاة بکورونا في إیران

ربيعي: سنردّ على تخريب منشأة نطنز النووية/لن نسمح للأعداء بتحقيق أهدافهم السياسية

أكد المتحدث باسم الحكومة، علي ربيعي، أن "إيران ملتزمة برد انتقامي وازن على الإجراءات التخريبية لمنشأة نطنز النووية، بحسم وزمن مناسبين، ولن نسمح للأعداء بتحقيق أهدافهم السياسية".

إيران وروسيا توقعان على اتفاقية بشان نشاط المراكز الثقافية

وقع وزيرا الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ونظيره الروسي سيرغي لافروف، يوم الثلاثاء على اتفاقية بشان إنشاء وإطار عمل المراكز الثقافية بين البلدين.

خلال لقائه لافروف؛ الرئيس روحاني: إتاحة موطئ قدم للكيان الصهيوني في المنطقة تعد خطوة خطيرة

أكد الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن أمن المنطقة يجب أن توفره دول المنطقة بنفسها، معلنا أن إتاحة موطئ قدم للكيان الصهيوني في المنطقة كعنصر مزعزع للاستقرار والتوتر يعد خطوة خطيرة.

وزير الدفاع الايراني: انسحاب القوات الأمريكية من العراق سيساعد على تعزيز الأمن في المنطقة

أكد وزير الدفاع الايراني العميد امير حاتمي انسحاب القوات الاميركية من العراق بانه يساهم في ارساء الامن والاستقرار بالعراق والمنطقة.

عراقجي: بدء التخصيب بنسبة 60٪ / نصب 1000 جهاز طرد مركزي بقدرة اضافية 50٪

اعلن مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي اليوم الثلاثاء عن بدء ايران عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة.

ظريف: إيران وروسيا متّفقتان على أنه يجب رفع العقوبات الأمريكية من أجل احياء الاتفاق النووي

كتب وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، على "تويتر" ان إيران وروسيا تتفقان على ضرورة رفع العقوبات الأمريكية من أجل احياء الاتفاق النووي.

كمالوندي: التمهيدات التنفيذية للتخصيب بنسبة 60 بالمائة تبدأ مساء بدات يوم الثلاثاء في نطنز

اشار المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي الى رسالة ايران للوكالة الدولية للطاقة الذرية لبدء التخصيب بنسبة 60 بالمائة في سياق الايعاز الصادر من رئيس الجمهورية، معلنا بان التمهيدات التنفيذية للعمل بدات يوم امس في مجمع "الشهيد احمدي روشن" للتخصيب في نطنز.

وزارة الصحة: تسجيل 291حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، أنه بوفاة 291 شخصا اخرا خلال الساعات الـ24 الماضیة، بلغ عدد المتوفین في ایران 65 الفا و55 شخصا.

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