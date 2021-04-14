رفع نسبة تخصيب اليورانيوم وتركيب أجهزة طرد مركزية حديثة جاء ردا على جريمة نطنز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه جاء ذلك في كلمة للرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الاربعاء، خلال اجتماع الحكومة.

وقال روحاني: كان إطلاق IR-6 والتخصيب بنسبة 60٪ ردا على الاعمال الخبيثة، إذا تآمر الصهاينة على شعبنا فسنرد. هذه كانت أول خطوة.. تريدون أن تكون أيدينا فارغة في المفاوضات ولكن أيدينا ممتلئة.

*سنرد على مؤامرات الصهاينة ضدنا

واضاف اننا سنرد على مؤامرات الصهاينة ضدنا وهذا يمثل الخطوة الاولى من جانبنا.

وتابع الرئيس: ان اردتم العبث بالتكنولوجيا النووية السلمية القانونية الايرانية الخاضعة للمراقبة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية فاننا سنعمل ايضا في الاطار (القانوني). عملكم ارهاب نووي الا ان عملنا قانوني.

واستطرد رئيس الجمهورية ان الاعلان عن التخصيب بنسبة 60 بالمائة يأتي في اطار الرد على خبثكم وانكم عاجزون عن حياكة مؤامرة ضد الشعب الايراني وفي نطنز ارتكبوا جريمة إلا اننا نقطع ايديكم مؤكدا نحن لن نقف مكتوفي الايدي وقطعنا ايديكم مرتين الاولى عند نصب جهاز الطرد المركزي من طراز IR6 والثانية عند التخصيب بنسبة 60 بالمائة.

*قائد الثورة الاسلامية حدد اطار المفاوضات

و اضاف الرئيس روحاني ان الحكومة ستعمل بواجبها مصرحا ان سماحة قائد الثورة الاسلامية حدد اطار المفاوضات بشكل واضح و ان الحكومة ستواصل عملها وفقا للاطار المحدد.

و صرح ان امريكا هي التي نطلب منها الالتزام بتعداتها وعليها ان تقوم بتنفيذ تعهداتها و رفع الحظر المفروض علينا سوف ترى سنعود الى تعهداتنا.

*مشاركة الشعب في الانتخابات تحظى ببالغ الاهمية

وفي جانب اخر من تصريحاته اشار رئيس الجمهورية الى اهمية الانتخابات وقيمتها واضاف ان مشاركة الشعب فيها تحظى ببالغ الاهمية ولا يحق لاي حزب او تيار ان يلعب بحياة الشعب اويراهن عليها.

واشار الى تفشي كورونا على نطاق واسع في العالم وقال ان جميع دول العالم يعاني من موجة كبيرة من انتشار كورونا داعيا الى التضامن والتلاحم بين جميع ابناء الشعب لمكافحة كورونا.

واكد على ضرورة وضع حد للظلم وللحرب الاقتصادية واضاف يجب قطع يد من يراهن على حياة الشعب ويضع عقبات في مسار الحصول على اللقاح و المواد الغذائية.

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