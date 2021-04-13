بدء التخصيب بنسبة 60٪ / نصب 1000 جهاز طرد مركزي بقدرة اضافية 50٪

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه اعلن مساعد الخارجية الايرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي اليوم الثلاثاء عن بدء ايران عملية تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 بالمائة.

وكما أعلن انه سيتم إضافة ألف جهاز طرد مركزي بقدرة 50٪ إضافية إلى الأجهزة الموجودة في نطنز، بالإضافة إلى استبدال الآلات التالفة.

ووصل نائب وزير الخارجية ورئيس الوفد المفاوض الايراني إلى العاصمة النمساوية، "فيينا" اليوم الثلاثاء لإجراء مزيد من المحادثات مع مجموعة 4 + 1.

ومن المقرر أن تبدأ الاجتماعات والمشاورات مع الأعضاء المتبقين في الاتفاق النووي على المستوى الثنائي والمتعدد الأطراف اليوم وتستمر في الأيام المقبلة.

كما يشارك في هذه الجولة ممثلون عن وكالات أخرى ذات صلة بما في ذلك وزارة النفط والبنك المركزي الايراني.

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