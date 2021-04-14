مسؤول صهيوني: إيران هاجمتنا ولن نردّ

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه نقل تقرير نيويورك تايمز عن مسؤول أمريكي قوله إن إسرائيل طلبت في الأيام الأخيرة من واشنطن المساعدة في حماية سفينة شحن "هايبريون راي" (Hyperion Ray)، التي تبحر تحت علم جزر الباهاما، وتعرضت لهجوم بصاروخ قبالة سواحل إمارة الفجيرة في خليج عمان أمس.

محلّل الشؤون العسكرية في صحيفة "يديعوت أحرونوت" رون بن يشاي قال إن لدى "إسرائيل" مصلحة في تخفيف حدّة اللهب في المواجهة البحرية، والقرار بهذا الخصوص اتخذ في "تل أبيب" في الأسبوع الأخير.

وبحسب كلامه، المعركة البحرية تُسبّب ضررًا للطرفين، لكن "تل أبيب" تتضرّر أكثر، إذ إن مصادر ملاحة إسرائيلية تعاني من خسائر اقتصادية هائلة من جراء الحاجة إلى وسائل حماية ضخمة ومكلفة.



المصدر: العهد نيوز + روسيا اليوم