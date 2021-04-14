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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٥:٥٢ م

عبر رسائِله إلى رؤساء برلمانات الدول الإسلامية؛

قاليباف: رمضان فرصة لتعزيز التلاحم وتوحيد صوت الامة الاسلامية

قاليباف: رمضان فرصة لتعزيز التلاحم وتوحيد صوت الامة الاسلامية

وصف رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني "محمد باقر قاليباف"، شهر رمضان المبارك، بالفرصة الهامة لتعزيز التلاحم وتوحيد صوت الامة الاسلامية.

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه جاء في رسائل وجهها قاليباف الى نظرائه رؤساء برلمانات الدول الاسلامية لمناسبة حلول شهر رمضان المبارك: شهر رمضان مجال للدعاء والابتهال الى رب العالمين للعبور من جائحة كورونا وفرصة مناسبة لتعزيز التلاحم وتوحيد صوت الامة الاسلامية.

واضاف: انني اعتقد قلبيا بان ترسيخ وانسجام ووحدة الدول الاسلامية في هذه الظروف الخاصة والعالمية، من شانها ان توفر ظروف الامن والاستقرار الدائم والصحة في العالم الاسلامي.

وتابع قاليباف: انني اذ اغتنم هذه الفرصة، انوه الى ان مجلس الشورى الاسلامي في الجمهورية الاسلامة الايرانية يؤكد على اهمية الدبلوماسية البرلمانية في العالم المعاصر، ويرحب بالمزيد من التعاون والتعاطي البناء مع برلمانات الدول الاسلامية من اجل تحقيق التناغم والتكاتف حتى رفع هذه الازمة الشاملة والمزيد من تلاحم الامة الاسلامية.

/انتهى/

رمز الخبر 1913605
https://ar.mehrnews.com/news/1913605/

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