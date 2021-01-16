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١٦‏/٠١‏/٢٠٢١ ٨:٣٣ ص

في تغریدة،

رسالة قالیباف للقوات الجوية للحرس الثوري

رسالة قالیباف للقوات الجوية للحرس الثوري

کتب رئيس مجلس الشوری الإسلامي في صفحته علی موقع تویتر رسالة حول التدریبات الصاروخیة لقوات الجوفضائیة التابعة للحرس الثوري الایراني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، كتب محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى الإسلامي، على صفحته الشخصية في موقع تویتر ردًا على مناورات قوات الجوفضائیة التابعة للحرس الثوري أننا فخورون بامثال الشهید طهراني مقدم و حاجي زادة وکل من یزید من قوة ایران الرادعة بانتاج القدرات. 

یذکر أن جرت المرحلة الأولى من المناورات صباح يوم الجمعة بحضور القائد العام لحرس الثورة الاسلامية اللواء حسين سلامي وقائد قوات الجو - فضاء التابعة للحرس العميد أمير علي حاجي زادة وجمع من قادة القوات المسلحة في الجمهورية الاسلامية ، وتم في تلك المرحلة استخدام طرازات جديدة من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، حيث تمكنت الصواريخ والمسيرات من تدمير اهداف العدو المفترضة.

/انتهى/

رمز الخبر 1911034

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