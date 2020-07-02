تفاصيل الإتصال الهاتفي بين "قاليباف" و"النخالة"

وأكّد "قاليباف" أن إيران تتابع باهتمام التحركات الفلسطينية في التصدي لمشاريع العدوان والإرهاب الصهيوني، مشيداً بمواقف القوى الفلسطينية، ووحدتها في مواجهة العدو الصهيوني.

ومن جهته أعرب "زياد النخالة" الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي عن شكره لمواقف الجمهورية الإسلامية الثابتة تجاه القضية الفلسطينية، مشدداً على أهمية الإسناد الرسمي والشعبي من العالم الإسلامي والعربي للشعب الفلسطيني ومقاومته.

وقال: إن الصمود واستمرار المواجهة من أهم عوامل إفشال المؤامرات والمخططات الصهيو أمريكية، مؤكّداً أن المقاومة قادرة على حماية الحقوق والثوابت الفلسطينية، وأن مسار التسوية ثبت فشله.

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