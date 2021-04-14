لن تتوقف دائرة الإرهاب النووي إلا بإنهاء الإرهاب الاقتصادي الأميركي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، قال اليوم الأربعاء ، إن دائرة الإرهاب النووي لا يمكن وقفها إلا بإنهاء الإرهاب الاقتصادي الأميركي.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر: " الإرهاب النووي في نطنز بدأ دورة خطيرة لا يمكن كبحها إلا من خلال إنهاء الإرهاب الاقتصادي الذي أسسه [دونالد] ترامب".

وأضاف: "لدى إدارة بايدن / هاريس خيار واضح هو العودة إلى اتفاق أوباما / بايدن أو حملة الهزيمة القصوى لترامب".

وخلص ظريف إلى القول "لا يوجد بديل آخر، لم يتبق الكثير من الوقت".

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