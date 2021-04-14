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١٤‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٦:٠٩ م

ظريف:

لن تتوقف دائرة الإرهاب النووي إلا بإنهاء الإرهاب الاقتصادي الأميركي

لن تتوقف دائرة الإرهاب النووي إلا بإنهاء الإرهاب الاقتصادي الأميركي

صرح وزير الخارجية الإيراني "محمد جواد ظريف" أن دائرة الإرهاب النووي في محطة نطنز لا يمكن أن تتوقف إلا بإنهاء الإرهاب الاقتصادي الأميركي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ، قال اليوم الأربعاء ، إن دائرة الإرهاب النووي لا يمكن وقفها إلا بإنهاء الإرهاب الاقتصادي الأميركي.

وكتب ظريف في تغريدة على تويتر: " الإرهاب النووي في نطنز بدأ دورة خطيرة لا يمكن كبحها إلا من خلال إنهاء الإرهاب الاقتصادي الذي أسسه [دونالد] ترامب".

وأضاف: "لدى إدارة بايدن / هاريس خيار واضح هو العودة إلى اتفاق أوباما / بايدن أو حملة الهزيمة القصوى لترامب".

وخلص ظريف إلى القول "لا يوجد بديل آخر، لم يتبق الكثير من الوقت".

/انتهى/

رمز الخبر 1913606
https://ar.mehrnews.com/news/1913606/

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