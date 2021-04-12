سیتم نصب اجهزة طرد من الجيل الجديد في نطنز

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية أعلن عن إرسال رسالة إلى غروسي عقب حادثة نطنز ، يلقي باللوم فيها على الكيان الصهيوني في الحادث ، قائلاً: "سيتم تركيب اجهزة طرد من جيل جديد في نطنز ، ومن المقرر الإعلان عن عدة إجراءات فنية أخرى هذا الاسبوع."

وقال السفير والمندوب الدائم لايران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، "كاظم غريب أبادي" ، في محادثة هاتفية حول حادث يوم الأحد، في منشأة التخصيب في نطنز بعد هذا الحادث ، ابلغت مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومساعده لشؤون الضامانات بان

أن هذا الحادث عمل تخريبي في نظرنا وأن دور وضلوع الكيان الصهيوني واضح لنا ويجب على الوكالة أن تتصرف بمسؤولياتها وتدين هذا الحادث. ويجب مناقشة هذا الحادث على الفور في اجتماعات الوكالة.

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