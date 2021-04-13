قريبا سنجعل منشأة نطنز تعمل بقدرة أكبر بزيادة تتجاوز 50%/تسجيل 274 حالة وفاة بكورونا

هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: قريبا سنجعل منشأة نطنز تعمل بقدرة أكبر بزيادة تتجاوز 50%

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي اكبر صالحي، أن نظام الكهرباء الاحتياطية التي تعمل في حالة الطوارئ في منشآة نطنز النووية الذي تعرض لعمل تحريبي يوم الاحد، قد تمت اعادة تشغيله اليوم فيما يتواصل العمل على اصلاح الامور الاخرى.

كمالوندي: الصناعة النووية الايرانية لن تزعزها الرياح

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الايرانية بهروز كمالوندي، في حديثه عن العمل التخريبي في مجمع نطنز النووي، ان الصناعة النووية في البلاد ليست شجرة ضعيفة لتهزها الريح.

ظريف: الاستهداف المتعمد للمنشآت النووية الايرانية هو إرهاب نووي وجريمة حرب

قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف في رسالته عبر "تويتر" إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوترش ان الاستهداف المتعمد للمنشآت النووية الخاصة هو إرهاب نووي وجريمة حرب.

ایران تصدر نظام تطهير المياه إلى الامارات

تمکنت شرکة معرفیة ایرانیة من تصميم وإنتاج نظام التحليل الكهربائي لمياه البحر (مولد ينتج هيبو كلوريد الصوديوم أو ماء الجافيل) لتركيب النظام وتشغيله في الإمارات العربية المتحدة.

أميرعبداللهيان: تزامن مفاوضات فيينا والحادث التخريبي في منشأة نطنز لا يمكن ان يكون صدفة

أكد مساعد رئيس البرلمان الايراني في الشؤون الدولية حسين امير عبداللهيان ان الاعداء لن يتمكنوا من إعادة تقنيتنا النووية الى الوراء واعاقة تقدمنا.

غريب آبادي: سیتم نصب اجهزة طرد من الجيل الجديد في نطنز

أعلن المندوب الدائم لإيران لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، عن إرسال رسالة إلى غروسي عقب حادثة نطنز ، يلقي باللوم فيها على الكيان الصهيوني في الحادث ، قائلاً: "سيتم تركيب اجهزة طرد من جيل جديد في نطنز ، ومن المقرر الإعلان عن عدة إجراءات فنية أخرى هذا الاسبوع."

خطيب زادة؛ وزارة الخارجية تعلّق المحادثات الشاملة / ايران تدرس فرض عقوبات متبادلة ردا على خطوة الاتحاد الأوروبي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية إن وزارة الخارجية تعلق المحادثات الشاملة مع الاتحاد الأوروبي ردا على عقوبات الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان ضد إيران.

الصحة الايرانية: تسجيل 274 حالة وفاة جدیدة بفیروس کورونا في إیران

اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي الايراني سیما سادات لاري، عن فاة 274 شخص اخر خلال الساعات الـ24 الماضیة، اذ بلغ عدد المتوفین في ایران 64 الفا و764 شخصا.

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