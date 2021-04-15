استهداف شركة أرامكو ومنصات الباتريوت وأهدافا حساسة في جيزان

وأوضح العميد سريع في سلسلة تغريدات على حسابه بتوتير أن استهداف شركة أرامكو وأهدافا أخرى تم بسبعة صواريخ نوع سعير وبدر وكانت الإصابة دقيقة بفضل الله ونتج عنها اشتعال حرائق كبيرة في شركة أرامكو.

وأردف أنه تم استهداف مخازن وقواعد الباتريوت بأربع طائرات مسيرة نوع صماد3 وقاصف 2k، مشيرا إلى أن الإصابة كانت دقيقة.

ولفت إلى أن هذا الاستهداف يأتي ردا على تصعيد العدوان واستمرار الحصار وجرائمه المتواصلة والتي كان آخرها جريمة الأمس بصعدة.

وقال: نعد النظام السعودي بعمليات أوسع وأكبر إذا استمر في عدوانه وحصاره على بلدنا.

المصدر: المسيرة

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