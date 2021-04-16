القوات العراقية تدمر أربعة أوكار لداعش في الأنبار

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان، "بناء على معلومات استخبارية، تمكنت قوة من الفرقة الأولى ضمن قيادة عمليات الأنبار بالتنسيق مع جهاز مكافحة الإرهاب من تنفيذ واجب تفتيش في شمال منطقة الرطبة بعمق الصحراء".

وأضافت الخلية، أن القوة عثرت على وكر يحتوي حزامين ناسفين ودراجة نارية، وتم تفجير الوكر ومحتوياته من قبل مفرزة المعالجة.

وتابعت، فيما شرعت الفرقة ذاتها بواجب تفتيش آخر في قاطع المسؤولية وعثرت على ثلاثة أوكار متقاربة تحتوي على "لابتوب لوحي" وأجهزة اتصال مع بطاريات وجهازي موبايل يستخدم للتفجير.

وأكدت خلية الإعلام الأمني، أن الأوكار تم تفجيرها بعد رفع المواد التي تم العثور عليها من قبل مفرزة معالجة الفرقة المذكورة.

ويقع قضاء الرطبة محاذاة الحدود الأردنية، في غربي الأنبار، المحافظة التي تشكل وحدها ثلث مساحة العراق غربا.

وأعلن العراق، في كانون الأول/ديسمبر 2017 تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش"الإرهابي ، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد، معلنا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".

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