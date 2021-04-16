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١٦‏/٠٤‏/٢٠٢١ ١٠:٣٣ م

خطيب زادة: أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار إيران

خطيب زادة: أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار إيران

أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية ، سعيد خطيب زاده ، عن قلقه الشديد إزاء أحداث الأيام القليلة الماضية في العراق ، وقال: "إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تدعم دائمًا أمن العراق واستقراره ووحدة أراضيه ، وأي عمل يهدد هذه المبادئ المصونة هو عمل نرفضه".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أضاف خطيب زاده: "العراق يسير في اتجاه التنمية الداخلية النشطة والردود الناشطة ولعب دور بناء في المنطقة ، لكن البعض يحاول منع تحقيق هذه الأهداف في العراق من خلال التفجيرات والأعمال الإرهابية والتحريض على انعدام الأمن وخلق الأزمات."

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن إيران الإسلامية تعتقد أن العراق بإمكانه عبور هذه الممرات الصعبة نظرا لقدراته ، مؤكدا: "إننا نعتبر أمن العراق واستقراره جزءا لا يتجزأ من الأمن والاستقرار في إيران وفي المنطقة .لن نبخل العراق الشقيق والصديق أي مساعدة و دعم.

/انتهى/

رمز الخبر 1913645
https://ar.mehrnews.com/news/1913645/

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