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١٧‏/٠٤‏/٢٠٢١ ٢:٣٩ م

في اتصال هاتفي مع وزير خارجية أفغانستان؛

ظريف يشدد على دعم إيران الكامل لعملية السلام الأفغانية

ظريف يشدد على دعم إيران الكامل لعملية السلام الأفغانية

شدد وزير الخارجية محمد جواد ظريف مجدداً دعم الجمهورية الإسلامية الكامل لعملية السلام في أفغانستان، مؤكداً الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية لأفغانستان على مدى العقدين الماضيين وارتباطه بالسلام الدائم.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه في اتصال هاتفي اجراه وزير الخارجية الافغاني محمد حنيف أتمر الليلة الماضية مع ظريف، بحث الطرفان العلاقات الثنائية والتطورات المتعلقة بعملية السلام في أفغانستان.

وشدد وزير الخارجية الإيراني على الحفاظ على الإنجازات الديمقراطية لأفغانستان على مدى العقدين الماضيين، مؤكدا من جديد دعم إيران الكامل لعملية السلام في افغانستان.

بدوره أعرب وزير الخارجية الأفغاني عن ارتياحه لتوسيع العلاقات بين البلدين، وثمن دور إيران الفعال في عملية السلام في افغانستان.

كما أكد الجانبان على ضرورة الإسراع في اكمال وتوقيع وثيقة شاملة حول التعاون الاستراتيجي بين البلدين.

/انتهى/

رمز الخبر 1913672
https://ar.mehrnews.com/news/1913672/

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