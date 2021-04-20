اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يستانف اعماله بفيينا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تستأنف أعمالها، اليوم، في فيينا بمشاركة الوفود المفاوضة لإيران ومجموعة 4 + 1، لمناقشة نتائج المفاوضات والمشاورات بين فريقي العمل بمجالي "رفع الحظر" و"القضايا النووية.

ويعقد اجتماع فيينا اليوم على مستوى مساعدي وزراء الخارجية ومدراء الشؤون السياسية في الخارجية الايرانية ومجموعة 4+1 (المانيا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا)؛ وذلك في اطار المشاورات القائمة حاليا للجنة المشتركة للاتفاق النووي، بهدف استعراض نتائج مشاورات فريقي الخبراء في مجالي "رفع الحظر و"قضايا نووية".

وينوي المشاركون في هذا الاجتماع، استعراض نتائج المشاورات على مختلف المستويات بمن فيهم الخبراء التي بدات منذ الايام الماضية في فيينا، مع التركيز على عودة امريكا المحتملة الى الاتفاق النووي والتاكد من تنفيذ كامل ومؤثر لبنوده بواسطة جميع الاطراف فيه.

وتقرر في وقت سابق، مواصلة اعمال اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي، في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء حسب التوقيت المحلي لمدينة فيينا، لكن الاتحاد الاوروبي اعلن عن انعقاده ساعة واحدة قبل الوقت المحدد.

ويقود الوفد الايراني الى هذا الاجتماع مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي"، بينما يتولى رائسة الاجتماع "مساعد الامين العام لخدمة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي "انريكي مورا"./انتهى/