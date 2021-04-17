التخصيب بنسبة 60 في المئة سيُرغم امريكا للتوصل الى اتفاق مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مدير مركز الطاقة والامن الروسي "انطوان خلوبكوف"، يرى ان قرار طهران المتمثل في رفع تخصيب اليورانيوم الى 60 بالمئة، سيؤدي الى اثار ايجابية في مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي بفيينا.

واوضح خلوبكوف لصحيفة "كامرسانت" الروسية : ان هذا الاجراء من شانه ان يرغم الوفد الامريكي على التخلي عن تماطله والاسراع في اتخاذ قرارات سياسية في الداخل حول التوصل الى اتفاق مع ايران.

واضاف المسؤول الروسي : كما المتوقع من هذا القرار، ان يحث الادارة الامريكية على وضع خطوط حمر ليس لاعدائها فحسب، وانما لحلفائها الذين يعملون على عرقلة المفاوضات؛ كالحادث الذي وقع مؤخرا في منشاة نطنز النووية.

وبدا عصر اليوم السبت، اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي في عاصمة النمسا فيينا، بحضور الوفد الايراني المفاوض وممثلين عن دول 4+1. ويقود الوفد الايراني الى هذا الاجتماع، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية "سيد عباس عراقجي". وسيتم في اجتماع فيينا اليوم، استعراض المفاوضات السابقة والاستماع الى نتائج المشاورات الفنية بين فريقي الخبراء المعنيين بمجالي "رفع الحظر" و"القضايا النووية"، ومناقشتها.

كما سيتخذ المشاركون، القرارات بشان اسلوب مواصلة وتسريع وتيرة العمل ومناقشة القضايا التي ينبغي تسويتها بين الجانبين. وعقد رئيس الوفد الايراني المفاوض، قبل هذا الاجتماع، لقاءات ثنائية ومتعددة الاطراف مع مساعد المنسق العام للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي "انريكي مورا"، ورؤساء وفود سائر الدول المشاركة.

وبالتزامن مع اجتماع مساعدي وزراء الخارجية، تتواصل المشاورات الفنية على مستوى خبراء الدول الاعضاء في اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ايضا.

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