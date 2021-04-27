بدء اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي / تسريع المفاوضات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه بدأت منذ دقائقفي فيينا الجولة الجديدة من المحادثات للجنة المشتركة للاتفاق النووي، برئاسة مساعد الامين العام لخدمة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي.

ويترأس الوفد الايراني نائب وزير الخارجية للشؤون السياسية، سيد عباس عراقجي، كما يشارك في هذه الجولة ممثلون عن وكالات أخرى ذات صلة بما في ذلك وزارة النفط والبنك المركزي الايراني.

ويترأس الاجتماع مساعد الامين العام لخدمة العلاقات الخارجية في الاتحاد الاوروبي، إنريكه مورا، ويحضر هذا الاجتماع ممثلو روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن تستمر المناقشات في الاجتماع حول رفع يمكن التحقق منه للعقوبات المفروضة على إيران واحتمال عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

والجدير بالذكر أنه قبل هذا الاجتماع، عقدت عدة اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف بين الوفود، وستستمر هذه المشاورات واللقاءات.

وفي السياق ذاته، عقد اليوم لقاءان بين "عراقجي" و "انريكه مورا". وقبل ظهر اليوم أيضا في اجتماع ثلاثي مهم بين رؤساء وفود إيران وروسيا والصين، شدد الطرفان على التنسيق الكامل بين الدول الثلاث وضرورة رفع العقوبات بشكل مشترك عن إيران.

وعقد اليوم لقاءان بين "عراقجي" و "انريكي مورا"، وشدد الطرفان على التنسيق الكامل بين الدول الثلاث وضرورة رفع العقوبات بشكل كامل عن إيران. كما عقد اجتماعا مشتركا مع ممثلي الدول الأوروبية الثلاث الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.

وقرر المشاركون في هذا الاجتماع تسريع المفاوضات واتفقوا على مواصلة أنشطة مجموعات الخبراء في مجالي رفع العقوبات بطريقة مكثفة وسريعة.

كما تقرر تشكيل فريق خبراء ثالث يسمى "مجموعة خبراء الترتيبات التنفيذية" لمناقشة الترتيبات العملية اللازمة لتنفيذ رفع العقوبات ثم عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي.

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